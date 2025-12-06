AVSLÖJAR: Vill lägga bud till Bajen 

Viktor Djukanovic imponerar i Slovakien och nu kryper en efterlängtad försäljning allt närmare.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är Bajen informerade om att klubbar vill bjuda på Djukanovic i januari.

Foto: Bildbyrån

Efter den tunga tiden i Hammarby som tvingade fram en utlåning till först Standard Liège och numera Dunajska Streda – så har Viktor Djukanovic fått ordning på fotbollslivet.

Han har tagit en ordinarie plats i den slovakiska storklubben och är uppe på åtta mål så här långt.

FotbollDirekt har tidigare i höst haft uppgifter om intresse från bland annat Colorado (MLS), Sturm Graz och FC Utrecht.

Enligt nya uppgifter visar nu ett par klubbar, oklart vilka, en vilja att lägga bud i januari.

Det är information som, enligt vad FD erfar, även Hammarby har fått och intresserade klubbar uppges även ha klart för sig att kravbilden för montenegrinen ligger på motsvarande 45-50 miljoner kronor.

Under årets säsong har Viktor Djukanovic spelat 18 matcher och gjort tolv poäng. Han sitter på ett lånekontrakt fram till sommaren 2026 Dunajska Streda.