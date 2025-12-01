AVSLÖJAR: VSK-favorit lämnar – tackar nej till option

Gustav Granath lämnade Västerås SK efter allsvenska degraderingen och hoppade i stället på Ham Kam i Norge.

Efter ett starkt år i Eliteserien så uppges han nu, enligt FD:s uppgifter, tacka nej till en fortsättning.

Han har under året till stora delar tagit en plats i Norges högstaliga i en klubb som inte var långt i från topp-10.

När hans ordinarie kontrakt nu går ut vid årsskiftet så har han, enligt FotbollDirekts uppgifter, haft chansen till en option om en förlängning.

Enligt uppgifterna är det en möjlighet han inte kommer att ta. Granath har tackat nej till en fortsättning i den sydnorska klubben.

Intresse uppges nu finnas från flera olika ställen, så väl från allsvenskan som utomlands.

I början av året avslöjade FD ett långt gånget intresse från Boavista i Portugal. Det var en övergång som sedan sprack i sista stund på grund av att portugiserna fick ett köpstopp av sitt förbund.