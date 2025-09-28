AVSLÖJAR: Ytterbacken till IK Oddevold – ansluter som Bosman

Esim Mehmed lämnar FC Ariana efter säsongen.

FotbollDirekt kan nu avslöja att det blir spel i IK Oddevold från nästa säsong.

Foto: Bildbyrrån

Den unge ytterbacken Esim Mehmed har stått för en fin säsong i ettan-klubben FC Ariana.

Totalt har det blivit två mål och en assist på 17 matcher för 21-åringen, nu kan dock FotbollDirekt avslöja att det inte blir någon fortsättning Malmöklubben för honom efter säsongen.

Enligt FD:s uppgifter så är nämligen Mehmed klar för en Bosman-flytt till IK Oddevold till nästa säsong.

Huruvida det blir spel i superettan eller allsvenskan återstår att se. Uddevalla-klubben slåss just nu i toppen av superettan och i skrivande stund har man fem poäng upp till Västerås SK på kvalplats.