Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

AVSLÖJAR: Ytterbacken till IK Oddevold – ansluter som Bosman

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Esim Mehmed lämnar FC Ariana efter säsongen.
FotbollDirekt kan nu avslöja att det blir spel i IK Oddevold från nästa säsong.

Foto: Bildbyrrån

Den unge ytterbacken Esim Mehmed har stått för en fin säsong i ettan-klubben FC Ariana.

Totalt har det blivit två mål och en assist på 17 matcher för 21-åringen, nu kan dock FotbollDirekt avslöja att det inte blir någon fortsättning Malmöklubben för honom efter säsongen. 

Enligt FD:s uppgifter så är nämligen Mehmed klar för en Bosman-flytt till IK Oddevold till nästa säsong.

Huruvida det blir spel i superettan eller allsvenskan återstår att se. Uddevalla-klubben slåss just nu i toppen av superettan och i skrivande stund har man fem poäng upp till Västerås SK på kvalplats. 

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt