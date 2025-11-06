Bajen nära affär – beskrivs som sensationell: ”Både Drogba och Henry”

Hammarby uppges köpa loss den gambiske supertalangen Suwaibou Kebbeh.

Och denna 18-åring kommer till milt uttryckt höga förväntningar.

– Han är en både en mix av Didier Drogba och Thierry Henry, säger Real de Banjuls president William Abraham till FD.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram.

Hammarby ser ut att ännu en gång ut att gå för afrikanskt och Suwaibou Kebbeh.

Åtta mål och tre assist på bara några månader i Sverige skvallrar så klart om spännande kvaliteter – men det han har visat så här långt uppges bara vara en promille.

När FotbollDirekt kommer i kontakt med Kebbehs klubb Real de Banjul och president William Abraham så kan han inte hålla tillbaka.

– Han är så snabb över kanterna och oberäknelig- och en mardröm att möta och du ska se hur han skjuter också.

Agenten Patrick Mörk som har varit med om att ta fram bland andra Bazoumana Toure och Odilon till Hammarby – han förstår presidentens glädjeskutt.

Mörk tror å sin sida han ganska snart kommer att nå Jusef Erabi och Deniz Gül-klass, två namn som Bajen tjänat över 100 miljoner kronor på.

– Verkligen. Det är en smart, skolad spelare. Han är så klok i beslutsfattning, anser Mörk för FotbollDirekt.

– Alltså, hans fysik är grym… han är stor, stark och snabb. Det här är en väldigt rörlig anfallare trots att han är 192 lång. Lägg där till en karaktär som är extremt ambitiös – ah det är en kille med en väldigt bra personlighet.

Hur bra är han?

– Kebbeh är bara 18 och kom från Afrika för bara några månader sedan men ge honom en försäsong med Hammarby så blir han ännu bättre. Jag är helt säker på att han spelar allsvenskt nästa år och kommer att göra det bra.

Du tror att han ganska snart kan nå upp i Erabi och Gül-klass…?

– HTFF har ju fått fram två mycket bra nior i Erabi och Gül senaste åren, om Kebbeh blir bättre återstår att se, men han är minst lika talangfull. Hans målsnitt efter bara några månader i Sverige säger det mesta.