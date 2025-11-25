Bajens intresse håller i sig – nytt hemligt möte på gång 

Kalle Karlsson finns fortsatt högt på Hammarbys lista över efterträdare till Kim Hellberg – och inom kort uppges parterna träffas en tredje gång.

Foto: Bildbyrån

Redan för två veckor sedan kunde FotbollDirekt avslöja att Hammarby hade haft ett första möte med Västerås SK:s Kalle Karlsson.

Därefter har Sportbladet rapporterat om ett andra möte.

Expressen har även rapporterat om Sindre Tjelmeland.

Enligt FD:s källor så är nu Karlsson en av tre kandidater som Bajen sitter i ingående samtal med och ännu ett möte kommer att äga rum inom kort med den förre VSK- tränaren.

Någon uttalad etta uppges emellertid i det här läget inte finnas för sportchef Mikael Hjelmberg.

Enligt uppgifterna har en tidigare nämnd kandidat som Gais Fredrik Holmberg aldrig på allvar varit en kandidat – några konkreta samtal uppges så här långt aldrig ha existerat.

I går kom även uppgifter om engelsmannen Ian Burchnall från BBC. Men enligt FD:s uppgifter tidigare i dag så uppges inte den förre Östersunds-tränaren vara aktuell.