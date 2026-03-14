Barça sägs ersätta Rashford med skandalspelaren

Barcelona vill värva en ytter i sommar.

Då finns Chelseas Pedro Neto på den spanska klubbens radar.

Det rapporterar Mundo Deportivo.

Foto: Alamy

Barcelona planerar att värva på flera positioner i sommar. En av dessa är ytterpositionen där det redan finns spelare som Lamine Yamal, Raphinha, Roony Bardghji och Marcus Rashford. Den sistnämnde är på lån och kan återvända till Manchester United efter säsongen.

Samtidigt som Rashford uppges vara överens om en förlängning kan United fortfarande återkalla honom. Sajten Mundo Deportivo uppger att om Rashford lämnar Barcelona har man spanat på Chelseas Pedro Neto som ett alternativ.

Neto hamnade i blåsväder då han under en match ska ha knuffat en bollkalle vilket han senare bad om ursäkt för. Därtill har portugisen stängts av och bötfällts för att ha använt kränkande språk när han lämnat planen.

Pedro Netos kontrakt med Chelsea sträcker sig till 2031.