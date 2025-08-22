BBC: Forest-tränaren hänger löst

Nottingham Forests tränare Nuno Espirito Santos hänger löst.

Relationen med klubbens ägare Evangelos Marinakis har försämrats.

Det rapporterar BBC.

Nottingham Forest slutade på en sjunde plats i Premier League förra säsongen. Tränaren Nuno Espirito Santos förlängde dessutom sitt kontrakt med klubben till sommaren 2028.

Nu rapporterar BBC att portugisens relation med ägaren Evangelos Marinakis har försämrats den senaste tiden och Nunos tränarroll kan hänga löst.

– Jag har alltid haft en väldigt bra relation med ägaren – förra säsongen stod vi varandra väldigt nära och pratade dagligen, säger Nuno på en presskonferens och fortsätter:

– Den här säsongen går det inte så bra, men jag tror alltid att dialog är viktig eftersom det jag bryr mig om är truppen och säsongen vi har framför oss. Vår relation har förändrats och vi är inte lika nära.

Samtidigt menar Forest-tränaren att förändringen i relationen till ägaren är något negativt.

– Det är inte bra. Jag tycker att alla i klubben borde vara tillsammans, men det är inte så i verkligheten.

Nottingham Forest inledde Premier League-säsongen med en 3–1-seger mot Brentford.