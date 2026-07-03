Besant Celinas tid i AIK är slut.

Parterna avslutar kontraktet i förtid och spelaren går vidare i karriären.

”Uppgörelsen har skett på villkor som är ekonomiskt fördelaktiga för AIK”, skriver klubben.

Bersant Celina. Foto: Bildbyrån

Det har varit på gång ett bra tag, men nu står det efter en lång tids spekulation klart att Bersant Celina, 29, lämnar AIK. Den kosovo-norska offensiva mittfältaren satt på ett kontrakt som gick ut i sommar, men nu meddelar ”Gnaget” att parterna har kommit överens om att bryta avtalet i förtid på ”villkor som är ekonomiskt fördelaktiga för AIK”.

– Vi har sedan februari haft konstruktiva diskussioner med Bersant om en kontraktsförlängning. Även om båda parter hade en stark vilja att nå en överenskommelse lyckades vi, under de rådande omständigheterna, inte hitta en lösning, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula i ett uttalande.

Enligt tidigare mediauppgifter är Celina klar för en flytt till Saudiarabien och storklubben Al-Ettifaq.

– Kära AIK. De senaste tre åren har varit de bästa åren i mitt liv. Det har varit en ära att få representera klubben som spelare. Som man säger – alla goda ting har ett slut. Men de bästa minnena varar för alltid. Tack från derbykungen Bersant, säger 29-åringen.