Jätteaffären är ett faktum.

Häcken säljer Felicia Schröder, 19, till Real Madrid.

Enligt tidigare uppgifter kan affären vara värd 15 miljoner kronor vilket gör 19-åringen till den dyraste damspelaren – någonsin.

Schröder i damlandslaget. Foto: Bildbyrån

Nu står det klart. Felicia Schröder lämnar BK Häcken för Real Madrid.

Göteborgsklubben meddelar att övergången slår alla rekord inom damfotbollen och det rör sig om en övergångssumma på runt 15 miljoner kronor.

Schröder skrev A-lagskontrakt med Häcken 2023 och i fjol gjorde hon 30 mål i damallsvenskan och vann SM-guld och i år har hon vinnit den historiska Europa-cup. Hon har även blivit en given del av damlandslaget.

– Jag har haft fantastiska lagkamrater sedan start, där alla någonstans har en del i den här resan. Men en som jag vill lyfta fram lite extra är Anna Anvegård, det är en otrolig spelare att ha bakom sig när man spelar, och någon jag lärt mig mycket av, säger Felicia Schröder via klubbens uttalande.

Hon fortsätter:

– Jag kan inte nog tacka för det förtroendet jag fått sedan start. Av tränarna, Robban, Mak och nu Elena, av lagkamraterna och av alla i klubben som jobbar hårt varje dag för att vi ska ha det så bra som möjligt. Åren i BK Häcken har format mig som människa och spelare och är något jag kommer att ha med mig i hjärtat för evigt. Häcken är hemma så jag säger inte hej då, jag säger på återseende.

Fotbollschef Martin Ericsson om rekordet:

– Det är en historisk försäljning som stärker både damfotbollen och BK Häckens position internationellt, säger BK Häckens fotbollschef Martin Ericsson i ett uttalande.

Kontraktet med den spanska huvudstadsklubben sträcker sig till och med 30 juni 2030. I Real Madrid blir hon lagkamrat med landslagssvenskorna Bella Andersson, Hanna Bennison och Filippa Angeldahl.