Bekräftat: Nico Paz stannar i Como

Real Madrid bekräftar att Nico Paz stannar i Como.

Detta efter spelarens egna begäran.

Foto: Bildbyrån

Nico Paz lämnade Real Madrid för Como inför förra säsongen.

Den 21-årige offensive mittfältaren, som representerar Argentinas landslag, ser nu ut att stanna kvar i Italien.

Real Madrid meddelar på sin officiella hemsida att klubben, Como och Nico Paz har kommit överens om att spelaren fortsätter i Como under säsongen 2026/2027.

Enligt den spanska storklubben har beslutet fattats på spelarens egen begäran.

Samtidigt behåller Real Madrid ett grepp om mittfältarens framtid. Klubben har kvar en ensidig återköpsklausul som kan aktiveras inför säsongen 2027/2028, vilket innebär att Madrid har möjlighet att hämta tillbaka Paz efter den kommande säsongen.