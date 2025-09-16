Bekräftat: Samuel Umtiti avslutar karriären

Samuel Umtiti, 31, avslutar sin spelarkarriär.

Det bekräftar han på sina sociala medier.

Foto: Alamy

Samuel Umtiti har inte spelat fotboll sedan i januari 2024. Detta då fransmannen har tvingats genomgå två operationer i knät. Där till löpte mittfältarens kontrakt med Lille ut i somras och sedan dess har det inte blivit något spel.

Umtiti bekräftar att han nu lägger skorna på hyllan.

”Efter en intensiv karriär med upp- och nedgångar är det dags att säga adjö. Jag gav allt med passion och jag ångrar ingenting. Jag vill tacka alla klubbar, presidenter, tränare och spelare jag har fått jobba med”, skriver han på Instagram.

Umtiti var med när Frankrike vann VM-guld 2018 och var den som slog landslaget till final när han avgjorde semifinalen mot Belgien.

Umtiti har tidigare representerat klubbar som Barcelona och Lyon.