Bekräftat: Stanway klar för Arsenal

Georgia Stanway, 27, har ny klubb.

Den engelska landslagsspelaren är klar för Arsenal.

– Det är en otrolig känsla, säger hon.

Georgia Stanway. Foto: Alamy

Det har varit på gång ett bra tag. Nu är det till sist klart. Den 27-åriga mittfältaren Georgia Stanway återvänder till England och har kritat på för NWSL-klubben Arsenal.

– Det är en otrolig känsla och jag är så stolt över att få skriva på för Arsenal. Det här är en enorm klubb som driver damfotbollen till nya nivåer och jag vill vara en del av det. Jag vill vinna troféer och utvecklas som spelare, och det här är rätt plats att göra det på med stödet från en otrolig supporterbas, säger hon i ett uttalande.

Stanway kommer senast från tyska Bayern München, där hon spenderade fyra framgångsrika år. Hennes kontrakt med den tyska storklubben gick ut i somras och hon ansluter till ”The Gunners” gratis.