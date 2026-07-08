Bekräftat: Stjärnan lämnar Tottenham
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João Palhinhas avtal har löpt ut.
Den portugisiske stjärnan lämnar Tottenham Hotspur.
João Palhinha, 30, anslöt till Tottenham Hotspur, på lån, inför förra säsongen. Portugisen noterades för totalt sju mål och tre assist på 45 matcher i Londonklubben.
Nu bekräftar Tottenham att Palhinha lämnar – och återvänder till Bayern München. Detta då Spurs valt att inte utnyttja köpoptionen i kontraktet.
Palhinhas avtal med Bayern München sträcker sig till 2028.
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