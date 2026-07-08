Bekräftat: Stjärnan lämnar Tottenham

João Palhinhas avtal har löpt ut.

Den portugisiske stjärnan lämnar Tottenham Hotspur.

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João Palhinha, 30, anslöt till Tottenham Hotspur, på lån, inför förra säsongen. Portugisen noterades för totalt sju mål och tre assist på 45 matcher i Londonklubben.

Nu bekräftar Tottenham att Palhinha lämnar – och återvänder till Bayern München. Detta då Spurs valt att inte utnyttja köpoptionen i kontraktet.

Palhinhas avtal med Bayern München sträcker sig till 2028.