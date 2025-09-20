Benitez öppnar för comeback: ”Särskilt i England”

Rafael Benitez kan återuppta sin tränarkarriär.

Spanjoren öppnar för en återkomst till England.

– Jag vill inte att folk ska tro att jag är färdig, säger han till The Telegraph.

Foto: Alamy

Rafael Benitez, 65, har tidigare tränat klubbar som Liverpool och Real Madrid. Sedan förra året har han varit utan uppdrag efter att ha lämnat Celta Vigo.

Nu öppnar spanjoren för en återkomst som tränare – i England.

– Det är dåligt för en tränare att bli sedd som pensionerad. Folk frågar mig fortfarande: ”Vill du vara tränare?”. Visst, det vill jag, och särskilt i England och i Europa, säger han till tidningen The Telegraph.

– Jag vill inte att folk ska tro att jag är färdig. Jag utvecklas fortfarande.

Benitez har under sin karriär vunnit Champions League 2005 med Liverpool.

