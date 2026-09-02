Berget lämnar Norge efter tre år – kontraktet har gått ut

Jo Inge Berget har lämnat Sarpsborg.

Detta i samband med att hans kontrakt löper ut.

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Jo Inge Berget lämnar Sarpsborg efter tre år i klubben.

Den tidigare Malmö FF-spelaren tackar nu för sin tid i den norska klubben, där hans kontrakt har löpt ut.

– Jag vill tacka för tre fina år med fram- och motgångar. Jag önskar klubben, spelarna, supportrarna och hela Sarpsborg allt det bästa framöver, säger Berget i ett uttalande.

Under sina tre år i Sarpsborg noterades Berget för 15 mål och fem assist på 60 tävlingsmatcher. Han bar dessutom kaptensbindeln under två säsonger.

– Vi tackar Jo Inge för hans tid i klubben och allting han har bidragit med. Han har varit en viktig spelare för oss och han har också burit kaptensbindeln i två år, säger Sarpsborgs svenske sportchef Hampus Andersson.