Berget lämnar Norge efter tre år – kontraktet har gått ut
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Jo Inge Berget har lämnat Sarpsborg.
Detta i samband med att hans kontrakt löper ut.
Jo Inge Berget lämnar Sarpsborg efter tre år i klubben.
Den tidigare Malmö FF-spelaren tackar nu för sin tid i den norska klubben, där hans kontrakt har löpt ut.
– Jag vill tacka för tre fina år med fram- och motgångar. Jag önskar klubben, spelarna, supportrarna och hela Sarpsborg allt det bästa framöver, säger Berget i ett uttalande.
Under sina tre år i Sarpsborg noterades Berget för 15 mål och fem assist på 60 tävlingsmatcher. Han bar dessutom kaptensbindeln under två säsonger.
– Vi tackar Jo Inge för hans tid i klubben och allting han har bidragit med. Han har varit en viktig spelare för oss och han har också burit kaptensbindeln i två år, säger Sarpsborgs svenske sportchef Hampus Andersson.
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