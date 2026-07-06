Besegrade cancer – klar för japansk klubb
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Sébastien Haller fortsätter karriären i Japan.
Ivorianen har skrivit på för Sanfrecce Hiroshima.
Sébastien Haller har varit utan klubb sedan kontraktet med Utrecht löpte ut efter säsongen. Nu står det klart att anfallaren flyttar till andra sidan jorden, närmare bestämt japanska Sanfrecce Hiroshima.
– Jag kan inte vänta på att få lära känna staden Hiroshima, klubben, mina lagkamrater och fansen, och att påbörja detta nya äventyr tillsammans med min familj, säger 32-åringen till klubbens hemsida.
Hallers karriär och liv tog sig en omfattande vändning för fyra år sedan, då han diagnosticerades med testikelcancer. Tumören uppsträcktes kort efter att anfallaren skrivit på för Borussia Dortmund.
Diagnosen kom i juli 2022 och det skulle dröja till januari 2023 innan Haller kunde debutera för den tyska storklubben. Efter en operation är han idag återställd.
Haller har även representerat klubbar som Eintracht Frankfurt, West Ham United och Ajax, samt spelat 34 landskamper för Elfenbenskusten.
𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝑯𝒊𝒓𝒐𝒔𝒉𝒊𝒎𝒂🏹
FCユトレヒト（オランダ）所属の#セバスティアン・アレー 選手が、
2026/27シーズンより、
完全移籍で加入することが決定いたしました✨
「皆さん、こんにちは。
サンフレッチェ広島に加入できることを大変嬉しく、そして感謝しています。…」… pic.twitter.com/0DGgxUd7RA
— サンフレッチェ広島【公式】 (@sanfrecce_SFC) July 6, 2026
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