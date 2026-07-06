Besegrade cancer – klar för japansk klubb

Sébastien Haller fortsätter karriären i Japan.

Ivorianen har skrivit på för Sanfrecce Hiroshima.

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Sébastien Haller har varit utan klubb sedan kontraktet med Utrecht löpte ut efter säsongen. Nu står det klart att anfallaren flyttar till andra sidan jorden, närmare bestämt japanska Sanfrecce Hiroshima.

– Jag kan inte vänta på att få lära känna staden Hiroshima, klubben, mina lagkamrater och fansen, och att påbörja detta nya äventyr tillsammans med min familj, säger 32-åringen till klubbens hemsida.

Hallers karriär och liv tog sig en omfattande vändning för fyra år sedan, då han diagnosticerades med testikelcancer. Tumören uppsträcktes kort efter att anfallaren skrivit på för Borussia Dortmund.

Diagnosen kom i juli 2022 och det skulle dröja till januari 2023 innan Haller kunde debutera för den tyska storklubben. Efter en operation är han idag återställd.

Haller har även representerat klubbar som Eintracht Frankfurt, West Ham United och Ajax, samt spelat 34 landskamper för Elfenbenskusten.







