Besegrade Middlesbrough i kvalet – skriver nu på för klubben

Middlesbrough har värvat skotten Kyle Joseph.

24-åringen ansluter från Hull City – som nobbade Boro på en plats i Premier League.

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Kim Hellbergs Middlesbrough kommer behöva spela åtminstone en säsong till i Championship, efter att ha missat uppflyttning till Premier League med minsta möjliga marginal.

Ett sent segermål från Hull City såg till att Boro gick miste om spel i den engelska högstaligan. Nu har klubben gjort klart med ett nyförvärv, från just Hull.

Det rör sig om anfallaren Kyle Joseph. Skotten gjorde åtta mål på 44 matcher för Hull City i fjol. Han missade däremot finalen mot Middlesbrough på grund av en skada som han ådrog sig i semifinalen mot Millwall.

Jospeh har tidigare representerat klubbar som Wigan Athletic, Swansea City och Blackpool.