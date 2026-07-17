Beskedet: BK Häcken lånar in Harun Ibrahim

BK Häcken förstärker truppen med ny spelare.

Harun Ibrahim ansluter till Hisingen.

Lånet sträcker sig säsongen ut.

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BK Häcken meddelar under fredagen att man lånar in Harun Ibrahim från Sharjah FC. Han har tidigare spelat i Gais.

Låneavtalet sträcker sig säsongen ut.

– Jag behöver spela i en så bra miljö som möjligt, och på en så hög nivå som möjligt. Min bild av BK Häcken är väldigt bra, framförallt efter samtalen med Jens Gustafsson, Erik Friberg och mina representanter. Jag har lärt sig väldigt mycket från mina år utomlands, både på och utanför fotbollsplanen, säger Harun Ibrahim via klubbens uttalande.

Fotbollschef Martin Ericsson:

– Det är en skicklig fotbollsspelare som med sin smartness och fina bollkontroll kan hantera många olika positioner på planen. Det är också en spelare, med stor arbetskapacitet och en stark mentalitet, som trots sin unga ålder redan skaffat sig nyttig erfarenhet från både Sverige och utlandet. Vi önskar honom varmt välkommen till Hisingen, säger fotbollschefen Martin Ericsson.