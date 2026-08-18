Kyra Cooney-Cross tillbaka i Arsenal

Kyra Cooney-Cross är tillbaka i Arsenal.

Hon är tillbaka på fotbollsplanen efter en personlig tragedi.

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Arsenals och den förre Hammarby-spelaren Kyra Cooney-Cross missade säsongsavslutningen med Arsenal. Detta på grund av personliga skäl.

Hon har sedan våren tagit en paus från fotbollen och varit hemma i Australien på grund av att hennes mamma drabbas av cancer. Tidigare i somras avled hennes mamma till följd av sjukdomen.

Arsenal visar nu att mittfältaren är tillbaka i truppen och i träning. När hon är redo för spel återstår att se.