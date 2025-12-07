Beskedet: Duo lämnar Brommapojkarna

BP bekräftar två avsked.

Liam Tahwildaran och Alfons Lohake lämnar klubben.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen meddelar Brommapojkarna att två spelare lämnar. Det är Liam Tahwildaran, 21, och Alfons Lohake, 19, dom tackar för sig i samband med att deras avtal löper ut.

Tahwildaran är tacksam för tiden i BP.

– Jag vill passa på och tacka alla ledare jag har haft genom åren, från barnsben till A-laget. Klubben har gett mig vänner för livet och många bra minnen. Jag tar med mig många viktiga erfarenheter från min tid i A-laget. Jag önskar grabbarna all lycka i fortsättningen.

Lohake fortsätter på samma spår:

– Min tid i klubben har varit fantastisk på alla möjliga sätt. Jag har träffat extremt duktiga tränare som har bidragit mycket till min utveckling, och jag har även fått extremt fina medspelare som kommer att bli vänner för resten av livet.

Varken Tahwildaran eller Lohake noterades för några matcher den gångna säsongen. Lohake gjorde totalt två matcher i BP och Tahwildaran noterades för tre.