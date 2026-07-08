Beskedet: Elfsborg säljer mittbacken

Ibrahim Buhari, 24, lämnar Elfsborg.

Mittbacken säljs till Austria Wien i Österrike.

– Vi har ej kunnat erbjuda Buhari Ibrahim en kontraktsförlängning, säger klubbchef Stefan Andreasson.

Ibrahim Buhari. Foto: Bildbyrån

Redan i går, tisdag, kom de första uppgifterna om en exit för Elfsborgs mittback Ibrahim Buhari. Nu står det klart att 24-åringen från Nigeria lämnar Boråsklubben permanent.

Under onsdagen meddelar Elfsborg att Buhari säljs till FK Austria Wien i den österrikiska högstaligan.

– Jag är stolt över att ha varit en del av IF Elfsborg och vill tacka alla spelare, ledare och supportrar för den här tiden. Jag har fått många möjligheter här och är väldigt tacksam för det. Nu ser jag fram emot nästa utmaning och önskar alla i Elfsborg lycka till i framtiden, säger mittbacken i ett uttalande.

IF Elfsborg är överens med FK Austria Wien i österrikiska Bundesliga om en övergång för Buhari Ibrahim.



Tack för tiden i gulsvart och lycka till!



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_____#vitillsammans #elfsborg #borås pic.twitter.com/nqv45bpkW5 — IF Elfsborg (@IFElfsborg1904) July 8, 2026

”Bästa lösningen för båda parter”

I år har det bara blivit fem allsvenska matcher för Buhari, som har blivit petad under den nya managern Björn Hamberg.

– Utifrån en sportslig bedömning har vi ej kunnat erbjuda Buhari Ibrahim en kontraktsförlängning utan haft fokus på att hitta bästa möjliga lösning för båda parter redan i detta fönster, vilket vi nu har gjort med Austria Wien i Österrike, säger Eflsborgs klubbchef Stefan Andreasson.

Hur stor summa Elfsborg får för mittbacken framgår inte av varken klubbens pressmeddelande eller tidigare mediauppgifter.