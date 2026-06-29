Beskedet: Fredrik Andersson och KIF Örebro går skilda vägar

KIF Örebro meddelar förändring i staben.

Huvudtränare Fredrik Andersson lämnar sitt uppdrag.

Foto: Bildbyrån

Elitettan-klubben KIF Örebro meddelar att man går skilda vägar med huvudtränaren Fredrik Andersson.

”Efter en längre tids dialog har KIF Örebro DFF och huvudtränare Fredrik Andersson gemensamt kommit överens om att gå skilda vägar. Beslutet har vuxit fram efter en gemensam dialog om klubbens fortsatta utveckling.”, skriver klubben i sitt uttalande.

Klubben skriver att de kommer kommunicera ut vem som tar över efter honom.

Fredrik Andersson skriver följande som sitt beslut:

”Jag lämnar med stor tacksamhet över alla relationer jag fått och med många fina minnen. Samtidigt tar jag med mig med identitet och jag ser fram emot nästa kapitel i min tränarkarriär och de möjligheterna som väntar”, skriver han på sin egen Instagram.

Vad som väntar härnäst för Fredrik Andersson är ännu ovisst men hans partner, målvakten Emma Holmgren, tillhör just nu Hammarby.