Beskedet: Gais värvar från Bajen

Dennis Collander, 24, har hittat ny klubb.

Mittfältaren är klar för Gais på ett ettårsavtal.

– Det här är en spelare som vi har haft ögonen på under en längre tid, säger Magnus Sköldmark, teknisk direktör.

Dennis Collander. Foto: Bildbyrån

Den 24-åriga mittfältaren Dennis Collander har dragits med enorma skadeproblem sedan han anslöt till Hammarby från Örebro SK under 2022. Totalt har det bara blivit 16 matcher i grönvitt och med ett avtal som löper ut i sommar står det nu helt klart att det inte blir några fler.

Mittfältaren är klar för en flytt till ligakonkurrenten Gais och har kritat på ett avtal som sträcker sig över resten av 2026, med en option om att förlänga över ytterligare tre år.

– Det här är en spelare som vi har haft ögonen på under en längre tid och som vi tror väldigt mycket på. Han besitter egenskaper som passar vårt sätt att spela och har dessutom en stark karaktär, hög professionalitet och en tydlig målmedvetenhet, han är Gais-kompatibel helt enkelt. Med hänsyn till Dennis skadehistorik är ett korttidskontrakt med en option om förlängning en ansvarsfull och bra lösning för båda parter. Vi är övertygade om att han, i vår miljö, har alla möjligheter att visa vilken nivå han håller, säger Magnus Sköldmark, teknisk direktör i Gais, i ett uttalande.

Välkommen Dennis Collander! GAIS är överens med 24-årige Dennis Collander om ett avtal som löper över säsongen 2026, samt en option om förlängning på ytterligare tre år. https://t.co/XEpDPXrTNE — GAIS (@GAIS_SE) June 30, 2026

”Extrem otur”

Hammarby-sportchefen Mikael Hjelmberg kommenterar Collanders exit från ”Bajen”:

– Dennis är en mycket begåvad fotbollsspelare men har ju tyvärr haft en extrem otur med skador under sin tid hos oss. Samtidigt har jag och många med mig imponerats stort över Dennis oerhörda mentala styrka som gjort att han tagit sig igenom de upprepade långa rehabperioderna och nu är tillbaka på fotbollsplanen. Dennis är en fantastisk person som jag unnar all lycka och en lång fotbollskarriär, säger han i ett uttalande.