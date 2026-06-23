Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Beskedet: Gattuso ny Lazio-tränare

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Lazio har hittat sin nya tränare.
Valet faller på Gennaro Gattuso.
Italienaren ansluter på ett kontrakt fram till 2028.

**Italiens Gennaro Gattuso under playoffmatchen i VM-kvalet 2026 mellan Italien och Nordirland på New Balance Stadium i Bergamo i norra Italien, torsdagen den 26 mars 2026. Sport – fotboll. (Foto: Spada/LaPresse)**
Foto: Alamy

Maurizio Sarris tid i den italienska huvudstadsklubben Lazio är över och nu har klubben hittat en permanent ersättare. Under tisdagen presenterades den italienska landslagsikonen Gennaro Gattuso som ny huvudtränare för Lazio.

48-åringen har ett förflutet som tränare för klubbar som Milan, Napoli, Fiorentina och franska Marseille. Han kommer senast från en sejour som förbundskapten för Italiens herrlandslag.

Enligt transferrepportern Nicolo Schira är avtalet mellan parterna skrivet fram till sommaren 2028 med en option om förlängning över ytterligare ett år.

Lazio slutade på nionde plats i Serie A under förra säsongen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt