Beskedet: Gattuso ny Lazio-tränare

Lazio har hittat sin nya tränare.

Valet faller på Gennaro Gattuso.

Italienaren ansluter på ett kontrakt fram till 2028.

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Maurizio Sarris tid i den italienska huvudstadsklubben Lazio är över och nu har klubben hittat en permanent ersättare. Under tisdagen presenterades den italienska landslagsikonen Gennaro Gattuso som ny huvudtränare för Lazio.

48-åringen har ett förflutet som tränare för klubbar som Milan, Napoli, Fiorentina och franska Marseille. Han kommer senast från en sejour som förbundskapten för Italiens herrlandslag.

Enligt transferrepportern Nicolo Schira är avtalet mellan parterna skrivet fram till sommaren 2028 med en option om förlängning över ytterligare ett år.

Lazio slutade på nionde plats i Serie A under förra säsongen.