Officiellt: Leeds United värvar James Trafford

James Trafford byter klubb.

Den engelska VM-målvakten är klar för Leeds United.

Han skriver på ett avtal över fem år.

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James Trafford lyckades inte konkurrera ut Gianluigi Donnarumma i Manchester City. Det blev endast fyra matcher i Premier League under debutsäsongen.

23-åringen väljer nu att byta miljö. Leeds United meddelar att målvakten, som var uttagen i Englands VM-trupp, har skrivit på för klubben. Kontraktet sträcker sig över fem år.

Lokaltidningen Yorkshire Post gör gällande att det handlar om en affär på 40 miljoner pund (cirka 510 miljoner kronor), vilket är klubbrekord för Leeds.

Tidigare i karriären har Trafford representerat klubbar som Bolton Wanderers och Burnley.