Beskedet: Häcken säljer 21-åring till Belgien

Severin Nioule, 21, har gjort sitt i Häcken.

Yttern säljs till Sporting Charleroi SC i den belgiska högstaligan.

– Mina år i BK Häcken har varit fantastiska för mig, säger han.

Severin Nioule. Foto: Bildbyrån

Den 21-åriga ytterspringaren har spenderat tre år i BK Häcken sedan han anslöt från ASEC Mimosas som 18-åring 2023. Under våren har Severin Nioule spenderat sin tid på lån i Varbergs Bois i superettan men nu är tiden i Sverige över.

Nioule säljs till den belgiska högstaligaklubben Sporting Charleroi, meddelar Häcken under torsdagen.

– Jag ser verkligen fram emot det här nya kapitlet i min karriär. Det är en fantastisk möjlighet för mig att fortsätta utvecklas och utmana mig själv i en ny liga. Jag längtar efter att komma igång, träffa mina nya lagkamrater och ge allt för klubben, säger han i ett uttalande.

I Charleroi blir han bland annat lagkamrat med den tidigare Häcken-spelaren Aiham Ousou.