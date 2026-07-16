Beskedet: Icardi lämnar Galatasaray

Mauro Icardi, 33, är klubblös.

Argentinaren har lämnat Galatasaray.

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Sommaren 2023 köpte Galatasaray loss Mauro Icardi från Paris Saint-Germain efter att ha tillbringat en tid på lån. Nu meddelar den turkiska klubben att Icardi lämnar i samband med att kontraktet löpt ut.

”Att du inte längre bär Galatasaray-tröjan kommer inte att förändra din plats i våra hjärtan. För du har byggt dig en tron i varje Galatasaray-supporters hjärta, från ung till gammal”, skriver klubben i ett inlägg på X.

Icardi noterades för 77 mål och 25 assist på 134 matcher.

33-åringe har tidigare spelat i klubbar som Inter, PSG och Sampdoria.