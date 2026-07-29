Beskedet: Järdler tar över ansvaret i Öster

Öster ändrar om i lederstaben.

Christian Järdler kliver ner av jobbet som akademichef och tar över ansvaret över herrlaget.

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I slutet av maj fick Max Mölder lämna rollen som huvudtränare och ersattes av tidigare assisterande tränaren Daniel Friberg. Sedan dess har laget klättrat i superettan och ligger för närvarande på sjätte plats i tabellen.

Nu förändras dock tränarorganisationen. Christian Järdler lämnar sitt uppdrag som akademichef och tar i stället över som manager med det övergripande ansvaret för herrlaget.

Anledningen är att Daniel Friberg saknar den UEFA Pro-utbildning som krävs för att leda ett lag i superettan. Öster beskriver lösningen med Järdler som ett sätt att både uppfylla licenskraven och samtidigt stärka den sportsliga organisationen runt laget.

”Detta har varit en tillfällig lösning under dispens då Daniel Friberg i dagsläget saknar den UEFA Pro-utbildning som krävs för att leda ett lag i superettan. Nu står det klart att Christian Järdler, som fram tills nu varit akademichef i föreningen, kommer att kliva in som ny manager vilket gör att vi både uppfyller de krav som ställs och även stärker den sportsliga organisationen kring laget”, skriver klubben.

Sportchefen Ola Larsson:

– Detta blir en förstärkning av vår redan befintliga stab där Christian med sin erfarenhet och kunskap kommer att vara ett bra stöd för Daniel Friberg och övriga tränare. Vi tycker att vi är på rätt väg i det vi håller på med och vi har ingen avsikt att göra några större förändringar i det.

Det nya uppdraget börjar 3 augusti och sträcker sig året ut.