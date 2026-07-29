Klart: Emma Westin till Danmark

Emma Westin flyttar till Danmark.

Hennes nya klubbadress är Fortuna Hjørring.

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Emma Westin är mest känd för sin tid i Hammarby där hon bland annat vann SM-guld och Cup-guld 2023 och hon var med på Champions Leauge-äventyret.

Efter det lämnade hon för Celtic och i år gick kontraket ut. För några veckor sedan när Hammarby var på träningslägret i Kosta så anslöt Westin. Men det blev ingen återkomst i Stockholmslaget. I stället blev det Fortuna Hjørring.

Chefstränare Niclas Hougaard:

– Emma har både kraft och spelförståelse i sitt spel. Hon kan bidra till vårt anfallsspel både centralt och ute på kanterna. Hon har bra rörelser i straffområdet, ett starkt driv med bollen och en fysik som gör att vi även kan spela upp bollen på henne. Det ger oss en spelare som kan användas i flera olika offensiva roller.