Officiellt: Chelsea-målvakten förlänger
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Hannah Hampton stannar i London.
Stjärnan har förlängt sitt kontrakt med Chelsea.
Kontraket är skrivet över 2028.
Hannah Hampton har gjort succé mellan stolparna i Chelsea och Englands landslag. Nu har beskedet kommit att hon förlänger sitt kontrakt ytterligare två år.
Hampton har under se senaste åren varit ordinarie men under Zećira Mušovićs tid i klubben delade målvakterna på uppdraget.
Nu fortsätter resan mot nya pokaler.
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