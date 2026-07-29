Officiellt: Chelsea-målvakten förlänger

Hannah Hampton stannar i London.

Stjärnan har förlängt sitt kontrakt med Chelsea.

Kontraket är skrivet över 2028.

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Hannah Hampton har gjort succé mellan stolparna i Chelsea och Englands landslag. Nu har beskedet kommit att hon förlänger sitt kontrakt ytterligare två år.

Hampton har under se senaste åren varit ordinarie men under Zećira Mušovićs tid i klubben delade målvakterna på uppdraget.

Nu fortsätter resan mot nya pokaler.