Uppgifter: Braga med stort bud på svenska mittfältaren

Barga har lagt ett bud på 71 miljoner kronor.

Det är lagft på svenska mittfältaren Marcus Linday.

Detta rapporterar nederländska De Telegraaf.

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Marcus Linday kan vara på väg mot ett klubbyte.

Den svenske mittfältaren har under en längre tid kopplats ihop med portugisiska Braga, men Heerenveen har hittills motsatt sig en försäljning.

Nu uppger nederländska De Telegraaf att Braga har lagt ett nytt bud på 23-åringen. Enligt tidningen är erbjudandet värt 6,5 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 71 miljoner kronor.

I Braga finns en annan svensk, landslagsförsvararen Gustaf Lagerbielke.