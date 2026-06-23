Beskedet: Kubo missar matchen mot Sverige

Takefusa Kubo dras med skada.

Japanen missar matchen mot Sverige.

Det bekräftar det japanska förbundet under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

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Kubo startade för Japan i öppningsmatchen mot Nederländerna men utgick skadad. Efter att ha dragits med knäproblem efter öppningsmatchen så missade han matchen mot Tunisien i helgen. Nu kommer även beskedet att han missar matchen mot Sverige.

Japan har sedan tidigare tappat spelare som Kaoru Mitoma och Wataru Endo på grund av skador.

Matchen mot Sverige spelas den 26 juni 01:00.