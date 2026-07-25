Beskedet: Målvaktsprofilen avslutar karriären

Łukasz Fabiański lägger av med fotbollen.

Det meddelar den 41-årige målvakten på sociala medier.

Foto: Bildbyrån

Łukasz Fabiański har de senaste åren tillhört West Ham United. Den polske målvakten återvände till Londonklubben för ett år sedan och nu står det klart att han lämnar.

Fabiański meddelar på Instagram att han avslutar spelarkarriären.

”Vissa avslut är svårare än andra. Idag är en sådan dag. Efter så många oförglömliga år har tiden kommit att avsluta det vackraste kapitlet i mitt liv. Jag har fattat det svåra beslutet att avsluta min fotbollskarriär som målvakt”, skriver han i ett inlägg.

41-åringen fortsätter:

”Så länge jag kan minnas har fotboll varit min passion, mitt mål och mitt hem. Den har gett mig stunder av ofattbar glädje, oförglömliga segrar, smärtsamma förluster, allvarliga skador och utmaningar som har prövat mig”.

Fabiański har representerat klubbar som Lech Poznan, Legia Warszawa, Swansea och Arsenal. Dessutom gjorde han 57 A-landskamper för Polen.