Beskedet: Mbappé muskelskadad

Kylian Mbappé har drabbats av en muskelskada.

Det bekräftar Real Madrid under måndagen.

Det var under fredagens 1–1-match i Sevilla som Kylian Mbappé i slutminuterna signalerade att han ville bli utbytt. Anfallaren kunde dock lämna planen för egen maskin.

– Det handlar inte om trötthet. Spelare på den här nivån är så vältränade att 90–95 minuter inte ska vara något problem. Det rör sig snarare om någon form av känning, sa experten Marcelo Fernandez i TV4:s sändning.

Under måndagen bekräftade Real Madrid att fransmannen ådragit sig en muskelskada i vänster ben.

”Hans återhämtning kommer att följas noggrant”, skriver klubben i ett uttalande.

Någon exakt tidsram för frånvaron finns ännu inte, men enligt Marca är förhoppningen att stjärnan ska vara tillbaka till El Clásico mot FC Barcelona den 10 maj.