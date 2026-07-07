Beskedet: Mjällby lånar ut målvakt till Nordic United

Nordic United lånar in Amar Dzevlan, 23, från Mjälby.

Han kommer tillbringa resten av säsongen i superettan.

– Förhoppningen är att han får en betydande roll och fortsätter sin positiva utveckling, säger sportchef Hasse Larsson.

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Mjällby har tagit ett beslut kring målvakt Amar Dzevlans framtid. Han kommer lånas ut till Nordic United resten av säsongen.

– Vi har kommit överens med Nordic United om en utlåning av Amar för säsongen 2026. Förhoppningen är att han får en betydande roll och fortsätter sin positiva utveckling. Vi önskar både Amar och Nordic United stort lycka till under säsongen, säger sportchef Hasse Larsson via klubbens uttalande.

Dzevlan anslöt från HTFF till de regerande mästarna i fjol. Han har kontrakt till 2029.