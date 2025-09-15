Beskedet: Mönchengladbach sparkar Seoane

Borussia Mönchengladbach agerar.

Tränaren Gerardo Seoane får kicken.

Foto: Alamy

Borussia Mönchengladbach tar ett beslut. Efter en poäng på de inledande tre omgångarna i Bundesliga sparkas huvudtränare Gerardo Seoane.

Tillfälligt kommer U23-tränaren Eugen Polanski att ta över klubben.

”Efter att ha granskat säsongsstarten intensivt har det blivit tydligt för oss att en förändring på huvudtränarpositionen är nödvändig”, säger Roland Virkus, Borussias sportchef på klubbens hemsida.

”Efter tio Bundesliga-matcher utan vinst hade vi inte längre förtroende för möjligheten till en vändning med Gerardo vid rodret”.

Klubbens president Rainer Bonhof:

”Gerardo tog över när klubben var i en svår situation och identifierade sig helt med vår valda väg. Han drev lagets utveckling och skapade stabilitet. Med det sagt gick slutet av förra säsongen inte som vi föreställde oss, och detsamma kan definitivt sägas om början av den här säsongen. Beslutet att ta in nya idéer nu är rätt. Vi tackar Gerardo för allt han har uppnått med oss ​​och önskar honom all lycka både personligen och för nästa steg i hans karriär.”

Seoane tog över Mönchengladbach 2023 och har tidigare tränat klubbar som Bayer Leverkusen, Young Boys och Luzern.