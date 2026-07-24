Beskedet: Portugisen lämnar BK Häcken – blir förbundskapten

Assisterande tränare Vítor Gazimba lämnar Häcken.

Han har fått ett uppdrag som förbundskapten.

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BK Häcken meddelar på fredagen att assisterande tränaren Vítor Gazimba lämnar klubben.

Portugisen tar i stället över som förbundskapten för Portugals U16-landslag.

– Vi har under de senaste åren utvecklat många duktiga fotbollsspelare som sedan gått vidare till nya klubbar runt om i världen. Men en viktig del av vår strategi är också ambitionen att utveckla skickliga ledare inom organisationens olika expertområden, säger fotbollschefen Martin Ericsson på klubbens hemsida.

Gazimba ser fram emot sitt nya uppdrag.

– Jag är väldigt förväntansfull eftersom det här är ett mycket prestigefyllt jobb i ett av världens bästa förbund. Det är inte alla som får den här möjligheten. Jag är mycket stolt, ödmjuk och hedrad över att ha fått den här rollen, säger han.