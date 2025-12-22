Rafael Alcântara do Nascimento lägger skorna på hyllan.

Det meddelar brassen på Instagram.

Foto: Alamy

Rafael Alcântara do Nascimento, eller Rafinha, avslutar sin spelarkarriär. På Instagram meddelar brassen att han lägger skorna på hyllan.

”Tack”, skriver han i ett inlägg.

Rafinha fostrades i Barcelona akademi och har tillhört A-laget sedan 2013. Han lämnade Barça 2020 för PSG och har även spelat för klubbar som Real Sociedad och qatariska Al-Arabi SC.

Rafinha har representerat både Spanien och Brasilien i landslagssammanhang.





