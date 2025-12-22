Beskedet: Rafinha avslutar karriären
Rafael Alcântara do Nascimento lägger skorna på hyllan.
Det meddelar brassen på Instagram.
Rafael Alcântara do Nascimento, eller Rafinha, avslutar sin spelarkarriär. På Instagram meddelar brassen att han lägger skorna på hyllan.
”Tack”, skriver han i ett inlägg.
Rafinha fostrades i Barcelona akademi och har tillhört A-laget sedan 2013. Han lämnade Barça 2020 för PSG och har även spelat för klubbar som Real Sociedad och qatariska Al-Arabi SC.
Rafinha har representerat både Spanien och Brasilien i landslagssammanhang.
