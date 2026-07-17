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Foto: Bildbyrån

Beskedet: Rebaz Hassan lämnar Degerfors – klar för ny klubb

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Rebaz Hassan och Degerfors IF går skilda vägar.
Härnäst väntar ett uppdrag som assisterande tränare i Al-Wakrah SC i Qatar.

Foto: Bildbyrån

Degerfors kommer med ett besked under fredagen. De meddelar att Rebaz Hassan lämnar sitt uppdrag som tränare i Degerfors.

Han kommer nu flytta och har fått et uppdrag som assisterande tränare i Al-Wakrah SC i Qatar.

– Jag är väldigt tacksam över att fått vara i en klubb där alla andas och lever för klubben, säger Hassan på Degerfors hemsida.

Hassan har tidigare varit tränare i FC Stockholm och Vasalund.

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