Beskedet: Säger nej till Brasilien – tvingas jaga vidare

Vasco Da Gama vill ha Mehdi Taremi.

Men Irans anfallsstjärna är inte intresserad av spel i Brasilien.

Detta uppger Globo.

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Han vräkte in mål i Porto, men hade det tuffare i Inter med namn som Lautaro Martinez och Marcus Thuram före sig i kön.

Efter bara en säsong (och ett mål) hos Serie A-jätten blev det förra sommaren Olympiakos för Mehdi Taremi. Där fick det bättre med tio mål på 24 matcher och nu vill tidigare Porto-duon Admar Lopes och Pedro Emanuel locka till sig Taremi till Vasco Da Gama.

Men sportdirektör Lopes och tränare Emanuel får tänka om, de kommer inte få se Taremi i Vasco Da Gama.

För enligt Globo säger 34-årige Taremi nej till spel i den brasilianska ligan. Rio de Janeiro-klubben får därmed leta vidare efter en ny nummer 9.

Sedan tidigare ryktas Vasco Da Gama vara nära den colombianska mittfältaren Nelson Deossa från Real Betis.

Fotnot: Taremi gjorde 64 mål på 122 matcher i Porto 2020-2024. I Irans landslag har det sedan debuten 2015 blivit 60 mål på 108 matcher.