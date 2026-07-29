Infantinos ultimatum: Acceptera – eller gå miste om 380 miljoner

Fifa-presidenten Gianni Infantino vill sälja delar av VM.

Nu har Fifa skickat ut ett brev till sina medlemsnationer, enligt The Times.

Där framgår det att om länderna röstar ja till förslaget innan den 19 september kommer de att få 40 miljoner dollar – var.

Fifa-presidenten Gianni Infantino. Foto: Alamy

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Det var i går, tisdag, som nyheten slog ned som en bomb. Enligt ansedda The Times planerar Fifa, med presidenten Gianni Infantino i spetsen, att starta ett bolag som ska kontrollera de kommersiella rättigheterna kring världsmästerskapen i fotboll. 20 procent av detta bolag kommer, enligt planerna, att säljas till privata investerare i en affär motsvarande nästan 200 miljarder kronor, enligt The Times.

Enligt uppgifter kommer även Infantino tjäna en rejäl slant på den planerade affären.

Under onsdagen rapporterar The Times att Fifa har skickat ut ett brev till sina 211 medlemsförbund. I det ställs ett ultimatum att ta ställning till.

52 dagar på sig

Om medlemsförbunden röstar ja till förslaget att, enligt Fifas officiella kommuniké, ”öka finansieringen av fotbollsutveckling till över 10 miljarder amerikanska dollar” innan den 19 september kommer samtliga nationer att belönas med 40 miljoner dollar (motsvarande nästan 390 miljoner kronor) var.

Gianni Infantino, Fifa-president. Foto: Alamy

Fifas medlemsförbund har alltså 52 dagar på sig att ta ställning till det nya förslaget.

”En ren muta”

Tilltaget har fått stor kritik över hela fotbollsvärlden. Bland annat det europeiska fotbollförbundet, Uefa, har gått ut till hård attack menat på att Fifa ”går över en gräns”.

”Fotbollens själ och styrning är inte tillgångar som ska köpas och säljas – särskilt inte utan någon som helst transparens kring vem som tjänar ekonomiskt på det”, skrev den europeiska organisationen i ett uttalande i går, tisdag.

En källa till The Times kallar Infantinos krav på medlemsförbunden för ”en ren muta”.