Uppgifter: Sangaré till Brentford

Mamadou Sangaré är nära Brentford.

Prislappen landar på runt 530 miljoner kronor.

Det rapporterar Foot Mercato.

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Mamadou Sangaré stod för en stark säsong i succélaget Lens som slutade tvåa i den franska ligan den gångna säsongen. Mot sommaren ryktades mittfältaren till både Liverpool och Manchester United, men nu ser det ut att bli en flytt till en annan Premier League-klubb.

Franska Foot Mercato rapporterar att Lens nått en överenskommelse med Brentford om 24-åringen. Prislappen landar enligt uppgifterna på 48 miljoner euro, motsvarande 530 miljoner kronor.

Bara detaljer återstår innan transfern är officiell, skriver Foot Mercato vidare.

Sangaré kom till Lens från österrikiska Rapid Wien sommaren 2025. Han har gjort 16 landskamper för Mali.