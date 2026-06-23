Beskedet: Stjärnan lämnar AIK – återvänder till England

AIK kommer med ett besked.

Inlånade Olivia Gracia kommer lämna för att återvända till Brighton.

Hon lämnar i samband med att låneavtalet går ut.

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Anfallaren Olivia Gracia lånades in till AIK från Brighton inför denna säsongen. Låneavtalet gällde fram till sommaruppehållet och nu står det klart att hon återvänder till England.

”Onsdagens match på Skyttan blir Olivia Garcías sista i den svartgula tröjan innan hon återvänder till Brighton & Hove Albion FC, efter att ha varit utlånad till AIK under vårsäsongen.” skriver klubben på X.

Hon står noterad för sju mål och en assist under våren.