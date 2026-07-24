Beskedet: Superlöftet återvänder till AIK – i förtid

Wilmer Olofssons låneavtal med Moss löper ut 31 juli.

Redan nu har mittbackstalangen återvänt till AIK.

Detta efter en överenskommelse, meddelar ”Gnaget”.

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I vintras lånade AIK ut Wilmer Olofsson till norska Moss FK. Avtalet skrevs till den 31 juli.

Under fredagen meddelar AIK att Olofsson återvänder. Detta trots att mittbackens lånekontrakt med Moss fortfarande löper.

Olofsson är tillbaka en vecka i förtid efter en överenskommelse mellan klubbarna.

– Wilmer har haft en bra tid i Norge och samlat på sig mer erfarenhet och värdefulla minuter på planen. Vi ser fram emot att välkomna honom tillbaka till Karlberg och AIK-familjen, säger rekryteringschef Miika Takkula på AIK:s hemsida.

Wilmer Olofsson noterades för nio matcher i Moss. Han har ännu inte spelat någon tävlingsmatch för AIK.