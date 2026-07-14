Beskedet: Talangen lämnar Hammarby

Philip Rolke lämnar Hammarby.

20-åringen är klar för Clemson Tigers.

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Philip Rolke lämnade Djurgårdens akademi för Hammarby i början av 2026. Försvararen placerades i HTFF.

Det blev inga framträdanden i den grönvita tröjan och nu står det klart att Rolke lämnar.

20-åringen flyttar till USA för att spela för universitetslaget Clemson Tigers. Även svenske Johannes Käck ansluter till Clemson Tigers från Trelleborg.