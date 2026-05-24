Beskedet: Tio (!) spelare lämnar Leicester City

Förra säsongen spelade man i Premier League.

Efter uttåget ur The Championship meddelar Leicester City att hela tio spelare lämnar klubben.

En av dessa är lagkapten Ricardo Pereira.

För en dryg månad sedan stod det klart. Ett år efter att Leicester City spelade i Premier League hade man åkt ur andraligan, The Championship.

Nu meddelar klubben att man väljer att vinka farväl till hela tio (!) spelare vars kontrakt löper ut under sommaren.

Den största i Leicester-kretsar är lagkapten Ricardo Pereira, 32, som har spelat för klubben sedan sommaren 2018 och som står noterad för 220 matcher.

Utöver Pereira tackar även Patson Daka, Jordan Ayew, Jamaal Lascelles, Jake Donohue, Jahmari Lindsay, Alfie Fisken, Toby Onanaye, Olaoluwa Omobolaji och Chris Popov för sig i klubben.

”Vi vill tacka alla spelare som lämnar oss för deras insatser under tiden på Filbert Way och önska dem all lycka i framtiden”, skriver den kommande League One-klubben på sin hemsida.



