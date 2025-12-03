Beskedet: Trio lämnar Djurgården

Sura Yekka, Casey Phair och Zara Jönsson lämnar Djurgården.

Det meddelar klubben under onsdagen.

Foto: Bildbyrån

Efter Djurgårdens straka fjärdeplats i damallsvenskan står det nu klart att en trio lämnar klubben. Det rör sig som Sura Yekka, Casey Phair och Zara Jönsson.

Surra Yekka står noterad för 30 tävlingsmatcher samt två mål totalt i den blårandiga tröjan, medan Zara Jönsson stod för 17 tävlingsmatcher och två mål. Samtidigt står det nu klart att Casay Phair som var på lån i Djurgården återvänder Angel City efter att lånet gått ut.

Sportchef Jean Balawo säger följande om truppförändringen.

– Sura Yekka är en spelare som hela tiden har varit professionell och gett hundra både i träningsmiljön och spelargruppen. Avtalet löper ut nu och vi tackar och önskar henne ett stort lycka till framöver.

– För Zara Jönssons del blev hennes sejour hos oss oturligt kantad av skador. Sista perioden var hon sedan utlånad till Halmstad och hjälpte dem att säkra kontraktet i division 1. En fantastisk människa med en bra karaktär som vi också tackar och önskar ett stort lycka till i framtiden.

– När det gäller Casey Phair är det en ung spelare med hög potential som under sin tid hos oss visat att hon kan bli en väldigt duktig fotbollsspelare på sikt. Låneavtalet löper dock ut, så vi riktar ett stort tack och önskar lycka till när hon nu återvänder, säger han via klubbens uttalande.