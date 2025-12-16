Beskedet: Uppsala tappar fyra spelare

Fyra spelare lämnar Uppsala.

Det meddelar klubben under tisdagseftermiddagen.

”Stort tack för er tid i föreningen och vi önskar er alla ett stort lycka till framöver”, skriver klubben på Instagram.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Juliette Vural

IK Uppsala slutade i år på en andra plats i elitettan och spelar därför i damallsvenskan nästa säsong.

Nu meddelar nykomlingarna att fyra spelare lämnar klubben. Det rör sig om Lova Tomic, Olivia Mattsson, Linnea Erfäldt och Tyra Lambertz.

De damallsvenska nykomlingarna tackar spelarna i ett Instagram inlägg.

I samband med att Olivia Mattson lämnar klubben har hon även beslutat att lägga skorna på hyllan.

– Det var på eget initiativ. Jag har beslutat att jag lägger av med fotbollen nu, säger 26-åringen till Ålands Radio.