Beskedet: Uppsala tappar fyra spelare
Fyra spelare lämnar Uppsala.
Det meddelar klubben under tisdagseftermiddagen.
”Stort tack för er tid i föreningen och vi önskar er alla ett stort lycka till framöver”, skriver klubben på Instagram.
Reporter: Juliette Vural
IK Uppsala slutade i år på en andra plats i elitettan och spelar därför i damallsvenskan nästa säsong.
Nu meddelar nykomlingarna att fyra spelare lämnar klubben. Det rör sig om Lova Tomic, Olivia Mattsson, Linnea Erfäldt och Tyra Lambertz.
De damallsvenska nykomlingarna tackar spelarna i ett Instagram inlägg.
I samband med att Olivia Mattson lämnar klubben har hon även beslutat att lägga skorna på hyllan.
– Det var på eget initiativ. Jag har beslutat att jag lägger av med fotbollen nu, säger 26-åringen till Ålands Radio.
