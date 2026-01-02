Beskedet: Voelkerling Persson lämnar Sirius

Jakob Voelkerling Persson, 25, lämnar Sirius.

Det meddelar klubben under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Jakob Voelkerling Persson anslöt till Sirius under sommaren 2022. Han har under sina tre och ett halvt år spelat över 70 matcher i dem blåsvarta tröjan. Men nu kommer beskedet att nya äventyr väntar för 25-åringen.

– Jag vill tacka alla i och runt IK Sirius. För mig är Sirius familjärt, värme och gemenskap. Personer som är hårt arbetande och hjärtat på rätt ställe. Allt varar inte för evigt i fotbollen och så även min tid i Sirius. Jag är tacksam för min tid här, och jag tar med mig otroligt många fina minnen, relationer och erfarenheter. Till sist vill jag tacka er supportrar. För er stöttning, oavsett om de var vinst, förlust, Uppsala eller 50 mil bort. Ni var där. Fortsätt med er villkorslösa stöttning för det gör skillnad. Jag njöt varje gång jag fick spela framför er. Tack!, säger Voelkerling Persson via klubbens hemsida.

Voelkerling Persson hade egentligen ett halvår kvar på kontraktet.

– Med sex månader kvar på avtalet så har Jakob själv önskat en uppsägning för att maximera sina chanser till ett bra nästa steg, något som vi har valt att gå med på. Under sin tid i Sirius har Jakob växt och utvecklats, såväl på planen som utanför planen och även om han inte alltid har spelat så har han gjort närmare 60 starter för Sirius i Allsvenskan på sina tre och ett halvt år. Även om 2025 också har varit upp och ner med speltid så har Jakob, oavsett om han har spelat eller inte, hela tiden verkat för Sirius bästa. Vi önskar honom ett stort lycka till i framtiden, säger Jonathan Ederström, chef herrlaget.

Voelkerling Persson står noterad för 2 mål och 5 assist i allsvenskan för Sirius.