Foto: Alamy

Bilderna avslöjar: Här är Chelseas nyförvärv

Chelsea är på väg att värva Alejandro Garnacho, enligt Fabrizio Romano.
Under lördagen sågs 21-åringen på Stamford Bridge inför Chelseas match mot Fulham.

Foto: Alamy

Alejandro Garnacho har varit oönskad i Manchester United. Transfergurun Fabrizio Romano rapporterade i helgen att en lösning är klar, och att den 21-åriga argentinaren kommer att ansluta till ligakonkurrenten Chelsea på ett kontrakt över sju år.

Enligt Romano betalar Chelsea 40 miljoner pund (motsvarande drygt 510 miljoner kronor) för Garnacho. Dessutom rapporteras United ha en vidareförsäljningsklausul på tio procent.

Under lördagen, inför Chelseas möte med Fulham, sågs Garnacho till på London-klubbens hemmaarena Stamford Bridge. 21-åringen satt på läktaren och såg matchen i London.

London, Storbritannien. 30 augusti 2025. Chelseas nyförvärv Alejandro Garnacho ses på läktaren före Premier League-matchen mellan Chelsea och Fulham på Stamford Bridge, London.
Foto: Alamy
London, Storbritannien. 30 augusti 2025. Chelseas nyförvärv Alejandro Garnacho syns på läktaren före Premier League-matchen mellan Chelsea och Fulham på Stamford Bridge, London.
Foto: Alamy

